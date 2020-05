Csm: via libera a Petralia come nuovo capo del Dap

E' arrivato il via libera del Csm al collocamento fuori ruolo per Dino Petralia, il procuratore generale della Corte di Appello di Reggio Calabria indicato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede come nuovo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, incarico rimasto vacante dopo le dimissioni di Francesco Basentini. La delibera e' stata approvata con l'unica astensione del consigliere laico Stefano Cavanna. Ora Petralia puo' insediarsi nell'incarico a Via Arenula.

Dettagli Creato Giovedì, 07 Maggio 2020 17:17