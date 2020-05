"Riguardo alla situazione della mia Calabria, come certamente tutti saprete in questi giorni noi calabresi siamo sotto la lente di ingrandimento del governo e della opinione pubblica per la famosa ordinanza che la nostra Governatrice ha emanato nella notte del 29 Aprile. Tra le varie libertà concesse in Calabria è già adesso possibile andare a cenare al ristorante purchè vi siano tavolini all'aperto.". Questo l'incipit dell'intervento del Delegato della Calabria, Avvocato Paolo Zagami, in occasione del webinar, tenutosi oggi a cura della Camera di Commercio Americana in Italia, dal titolo "Phase 2 at a glance - how are Italy and the U.S. preparing?".

"A prescindere da qualunque valutazione politica e considerazione sui tempi e sui modi - ha dichiarato Zagami - io personalmente credo che questa ordinanza sia stata giusta perché la nostra regione è tra quelle dove in assoluto si sono avuti meno casi di corona virus ed al contempo è anche tra quelle obiettivamente più disagiate dal punto di vista economico. Quindi si è correttamente ritenuto di fare ripartire il prima possibile, seppure parzialmente, la normale vita sociale ed economica dei Calabresi nell'attesa che poi anche tutte le altre Regioni siano tra poco allineate a noi".

L'American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) è un'organizzazione privata senza scopo di lucro, affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, di cui fanno parte oltre tre milioni di imprese. E' inoltre socio fondatore dell'European Council of American Chambers of Commerce, l'organismo che tutela il libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti.