Nesci (FDI): "120 mln per le piccole aziende, la Regione Calabria interviene laddove il Governo latita!"

"La Regione Calabria, nonostante le dovute esigenze di bilancio, grazie al dinamismo della sua Giunta, ha avviato una misura d'impatto per la ripresa del settore produttivo calabrese attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto" – E' quanto dichiara Denis Nesci, Commissario provinciale di FDI.

"Un'iniziativa a sostegno delle piccole e medie imprese che doveva essere intrapresa dal governo centrale - continua Nesci - evitando di spingere il settore produttivo e soprattutto le piccole imprese artigiane e i piccoli commercianti tra i tentacoli del sistema bancario con prestiti, tra l'altro, inaccessibili. 'Riparti Calabria" prevede finanziamenti per un totale di 120 milioni di euro. Il provvedimento è diviso in due misure: Riapri Calabria e Lavora Calabria. Il primo prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro da distribuire alle piccole imprese chiuse con il lockdown con un contributo di 2.000 euro una tantum. Per il secondo sono stati stanziati 80 milioni di euro concessi alle imprese sotto forma di sussidi da 250 a 350 euro per ogni lavoratore".

"Non è superfluo sottolineare che non ci troviamo di fronte ad un annuncio fine a sé stesso, ma l'iniziativa della presidente Santelli e della sua Giunta è frutto di un'azione politica concreta. Infatti, il bando di Riapri Calabria sarà disponibile a partire da domani ed i fondi potrebbero essere accreditati con bonifico già entro la fine di maggio. Un aiuto fattivo - conclude la nota - per chi lavora per ripartire e rialzarsi, dopo una crisi di portata globale. E' questa la politica di cui hanno bisogno i calabresi."