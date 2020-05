Immigrati, Klaus Davi: "Regolarizzare braccianti è un atto di civiltà"

«Regolarizzando i braccianti si consente alle imprese agricole di tornare a produrre salvando così l'economia. Non solo, si fa anche prevenzione visto che si tratta di persone che vivono con noi. Non c'è alcun privilegio in questo, pertanto penso che il provvedimento del Ministro Teresa Bellanova sia giusto». Lo dichiara il massmediologo Klaus Davi, imprenditore della comunicazione e consigliere comunale a San Luca (RC).

