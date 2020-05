Fase 2, Di Natale (IRIC):"Sottoporre a tampone e quarantena obbligatoria tutte le persone che si accingono a rientrare in Calabria"

"E' assolutamente indispensabile sottoporre a tampone tutte le persone che in queste ore si accingono a rientrare in Calabria e disporre anche la quarantena obbligatoria". E' quanto dichiara il consigliere Graziano Di Natale, Segretario-Questore dell'Assemblea regionale, rendendo noto di aver predisposto in tal senso una formale "richiesta urgente al Presidente della Regione, Onorevole Jole Santelli e al Capo Dipartimento Salute affinché vengano adottati provvedimenti e misure conseguenti".

"Ho deciso di far mio l'appello dei settantacinque Sindaci della Provincia di Cosenza che chiedono alla Regione tali misure – aggiunge il consigliere Di Natale – e allo stesso tempo invito i primi cittadini a monitorare i rientri."

Ancora l'esponente politico: "I contagi avuti in Calabria sono quasi tutti di rientro e non possiamo permetterci di ripiombare nell'incubo già vissuto nei mesi scorsi. Del resto, solo ad oggi nella piattaforma della Regione sono state già registrate oltre 4000 domande, tutte relative a persone che ritornano da fuori regione nella propria residenza."