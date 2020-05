Turismo: incontro tra l'Assessore al Turismo Fausto Orsomarso e delegazione del neo Movimento Autonomo Agenzie di Viaggi e Tour Operator della Calabria

Si è svolto martedì 26 aprile presso la Cittadella Regionale un incontro con l'Assessore al Turismo Fausto Orsomarso ed una delegazione del neo Movimento Autonomo Agenzie di Viaggi e Tour Operator della Calabria. All'incontro ha partecipato il referente del movimento Giovanni Giordano e i componenti della delegazione Giuseppe Canzonieri, Mario Catanzaro, Carmelo Maiolino, Gianpietro Riccio e Gianpiero Tauro, il quale ha evidenziato lo stato di disagio economico finanziario che sta attraversando la categoria delle Agenzie di Viaggi e TO a causa del diffondersi della pandemia legata al Covid 19. Giordano ha sottolineato alcuni punti indispensabili affinché si possa ripartire al più presto quali: 1) Liquidità immediata a fondo perduto. 2) Azzeramento delle tasse regionali per il 2020 e 2021. 3) Abolizione della tassa regionale per le agenzie di viaggi (unica Regione in Italia a pagare questo tributo). 4) Decretare lo stato di crisi del settore turistico. 5) Istituzione dello sportello antiabusivismo. Sulle specifiche richieste l'onorevole Orsomarso ha fatto sapere che il 4 maggio saranno pubblicate le linee guida della misura Riparti Calabria dove è previsto lo stanziamento di 150 milioni di euro. Per quanto riguarda l'abolizione della tassa regionale 2021 l'assessore ha garantito che proporrà in bilancio la cancellazione della stessa. Dunque rimangono ancora aperte tutte le istanze. Nonostante ciò ringraziamo l'Assessore, spiega Giordano, per averci dato la possibilità ad esporre i nostri problemi e soprattutto per aver dimostrato sensibilità istituzionale alle nostre richieste, manifestando l'impegno nel trovare delle soluzioni in modo da far ripartire le nostre attività. Inoltre abbiamo dato la nostra disponibilità, continua Giordano, a confrontarci con l'Assessorato al Turismo per eventuali tavoli di concertazione al fine di delineare insieme soluzioni o strategie per accrescere le potenzialità che ha la nostra Regione dal punto di vista turistico.

Confidiamo nell'impegno dell'Assessore Orsomarso affinché possa dare in tempi brevi il giusto impulso alle soluzioni della pesante situazione che stanno vivendo gli agenti di viaggio, a causa dei mancati guadagni che ci saranno per tutto il 2020 e per buona parte del 2021. Infatti, molti colleghi, alcuni di loro con alle spalle 25/30 anni di attività, sono a rischio chiusura a causa dei numerosi costi da sostenere.