Attivo il servizio online per la prenotazione dei rientri in Calabria: oltre 1200 richieste in poche ore

Dalle ore 24.00 del 2 maggio 2020 è attivo il servizio online per la prenotazione dei rientri in Calabria.

L'ordinanza firmata dalla presidente della Regione Jole Santelli consente solo ai calabresi residenti la possibilità di rientrare in regione, a partire dal prossimo 4 maggio (leggi qui). Una volta rientrati "sarà comunque necessario sottoporsi ad isolamento volontario domiciliare di 14 giorni". Sarà il Dipartimento di prevenzione a valutare "la necessità e/o l'opportunità – è scritto nell'ordinanza firmata il 30 aprile - di effettuare il tampone rinofaringeo".

Al momento, alle ore 12 di oggi, sono state presentate – si legge in un avviso del portale per l'emergenza coronavirus della Regione Calabria - più di mille richieste di rientro. Precisamente – lo rendo noto il bollettino regionale - sono 1.289 i rientri registrati per ritorno alla residenza.

"Si ricorda che i cittadini residenti in Calabria, ma attualmente in altre regioni, che intendano far rientro nel territorio calabrese, dovranno preventivamente registrarsi tramite lo specifico form online che è disponibile su questo sito nella sezione 'Prenotazioni Rientri'" e raggiungibile direttamente da qui: https://www.rcovid19.it/prenotazione-rientri/