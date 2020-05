Riaperture, il Pd: "Santelli fa scaricabarile con fake news"

"Scaricata dai sindaci, dai medici e dai cittadini calabresi che chiedono sicurezza sanitaria, distratta dalle comparsate in tv la governatrice Santelli pur di difendere la sua incosciente ordinanza si affida alle fake news. ". "Il Partito democratico non le ha fatto alcuna richiesta, non ha firmato alcuna mozione. Smentiamo categoricamente e rispediamo al mittente il tentativo di scaricare la responsabilità di una scelta illogica e ampiamente contestata dagli amministratori locali e della comunità scientifica". "Distratta dalle sue comparsate in tv sulle reti nazionali la Santelli ha dimenticato di occuparsi della Calabria e dei calabresi. Non si vede ancora uno straccio di provvedimento per sostenere l'economia, per pianificare una stagione turistica che eviti il collasso economico della nostra regione."

