Russo (Cisl Calabria): “Auguri di buon lavoro a Klaus Algieri e a Natale Mazzuca”

«Rivolgo pubblicamente un caloroso augurio di buon lavoro a Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, riconfermato dall'Assemblea dei Soci di Borsa Merci Telematica Italiana quale Presidente del Comitato per il Controllo analogo della società consortile, e a Natale Mazzuca, Presidente di Unindustria Calabria, indicato quale Vice Presidente di Confidustria, con delega all'Economia del Mare e del Mezzogiorno, dal Presidente designato Carlo Bonomi.

«Si tratta per Algieri della prosecuzione di un impegno che lo ha già visto protagonista e per Mazzuca di un'esperienza che inizierà nelle prossime settimane. La presenza di due imprenditori calabresi in posizioni importanti di livello nazionale in organizzazioni fondamentali per la società italiana – il sistema camerale e il sistema industriale – è un segno di apprezzamento per il valore delle persone e per il lavoro da esse svolto e un segnale di attenzione verso un territorio che sicuramente entrambi sapranno ben rappresentare in questa fase particolarmente delicata, segnata da una grave emergenza. Siamo tutti consapevoli – conclude Russo – che impresa vuol dire lavoro e che rilanciare l'economia è fondamentale per le persone, le famiglie, il Paese. A tutti e due un grande in bocca al lupo».

Lo scrive, in una nota, il segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo.