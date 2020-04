Ordinanza Santelli, Tripodo (GD): “Va immediatamente ritirata”

«Nell'arco di neanche un giorno con un ordinanza notturna siamo passati dal chiudere tutto ad aprire tutto ovviamente senza confrontarsi con i Sindaci, senza discuterne in Consiglio Regionale , senza rispettare i dispostivi nazionali e creando di fatto una confusione istituzionale senza precedenti ». È quanto afferma Katya Tripodo segretaria metropolitana dei Giovani Democratici e vice presidente del Consiglio comunale di Calanna.

"Per Jole Santelli e la maggioranza silente di centro-destra dopo avere bocciato tutte le proposte del Partito Democratico presentate dal Vice Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto in supporto agli operatori sanitari del nostro territorio e non aver risposto alle continue istanze presentate dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dal Gruppo Consiliare del Pd guidato da Antonino Castorina rispetto ai posti di terapia intensiva destinati a Reggio Calabria viene adottata un ordinanza che ha il solo scopo di creare uno scontro istituzionale con il governo per motivi politici ed a spese dei cittadini" afferma il segretario Metropolitano dei Giovani Democratici di Reggio Calabria.

"L' ordinanza Santelli - conclude la Giovane Dem Tripodo - è una ordinanza " a muzzo" che va ritirata immediatamente".