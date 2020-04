Fase 2, Bova (Politica Insieme): "Ordinanza Santelli incoerente e imprudente"

"L'on. Avv. Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria,- si legge in una nota di Vincenzo Bova, Coordinatore regionale di Politica Insieme - con un'ordinanza fatta circolare nella tarda serata del 29 aprile, ha emanato delle disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive ed amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale. Con l'ordinanza, tra l'altro, si anticipa al 30 aprile l'apertura di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo (per prodotti da asporto o servizi con tavoli all'aperto) ed è consentita la vendita di generi alimentari presso i mercati all'aperto. L'ordinanza si pone in modo incoerente rispetto alle direttive dell'ultimo dpcm e si pone in modo altrettanto incoerente rispetto alle recenti dichiarazioni della stessa presidente che passa, in pochi giorni, dalla linea di "Calabria blindata" alla linea, nei fatti, di "liberi tutti". Per chi si aprono i bar e gli altri esercizi se restano i vincoli nazionali alla libertà di movimento?

La decisione ha sorpreso i cittadini calabresi e tanti amministratori comunali che, nella stessa serata in cui l'ordinanza è stata resa pubblica, hanno annunciato ordinanze sindacali di blocco delle aperture previste dal decreto regionale. Politica Insieme raccoglie nel territorio calabrese ed esprime una forte preoccupazione per una decisione che appare quantomeno imprudente, in considerazione dell'ancora elevata circolazione del virus e della debolezza del sistema sanitario regionale che non sarebbe certo in grado di fronteggiare un'elevata ed improvvisa crescita del numero di persone contagiate dal corona virus. Appare altresì imprudente e generatrice di disordine sociale che la Regione Calabria si muova in completa autonomia rompendo quel patto implicito che ha consentito, finora, che gli italiani accettassero, in nome del bene comune, pesanti restrizioni alle loro libertà individuali. Mettere in discussione il principio di fiducia alle indicazioni provenienti dai vertici dello Stato non è rendere un buon servizio alla coesione sociale ed al benessere collettivo".