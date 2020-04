Emergenza Coronavirus, Forza Italia incontra online gli stati generali della sanità

Su proposta del partito nazionale, il Senatore Marco Siclari ha organizzato e coordinato, come capogruppo di Forza Italia in Commissione Salute al Senato, un incontro online con le massime istituzioni della sanità italiana per discutere degli scenari e dei possibili sviluppi dell'emergenza covid.

Hanno partecipato il Vive Presidente di Forza Italia Antonio Tajani, il Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia On.le Giorgio Mulè, il Vice Capogruppo al Senato Sen. Lucio Malan, il Responsabile Nazionale del Dipartimento Affari Costituzionali On.le Prof. Francesco Paolo Sisto, la Responsabile Nazionale del Dipartimento Ambiente e Territorio Sen. Alessandra Gallone, il Responsabile Nazionale del Dipartimento delle Professioni On.le Andrea Mandelli, la Sen. Urania Giulia Papatheu, Filippo Anelli, Presidente Nazionale