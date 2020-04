Giannuzzi (Agricoop): "Discutibili scelte Regione su settore BIO"

"Si accendono ancora una volta i riflettori sulle "discutibili" scelte della giunta regionale in fatto di politiche agricole. La voce che circola ormai da alcuni giorni , sia nei corridoi della cittadella regionale che negli ambienti associativi del mondo agricolo è quella di voler colpire il settore BIO , annullando il Bando 2019 e avviandone uno nuovo, lasciando così le aziende senza fondi per il 2019. Assurdo!".

Eppure la Regione faceva una gran "propaganda" dichiarando di essere fra quelle con la più alta percentuale di spesa prevista nel Psr a favore delle imprese BIO. Prima fra tutte a proibire il "Glifosato"! Governo regionale dai propositi eccezionali ma che poi in fase di programmazione-attuazione concretizza il nulla del nulla!

Questa volta a pagare le conseguenze dell'inadempienze della regione potrebbero essere gli imprenditori agricoli "bio" ai quali non verrebbero erogati gli aiuti previsti. La Burocrazia dimentica i suoi imprenditori? Cosa dovremmo aspettarci in questa in crisi genaralizzata? L'utilizzo dei i fondi Psr come auspicato da Bruxelles , per adempiere ad i pagamenti o più facilmente l'annullamento del bando? Certo è , che in questi ultimi tempi , il comparto agroalimentare calabrese ha affrontato non poche difficoltà , fra condizioni climatiche avverse , crisi economica , distorsioni di mercato e covid-19. Ora dovremmo annoverare anche questa "generosa" scelta di "affossare" il settore BIO... ?

E' importante difendere e sostenere le aziende agricole e le loro produzioni perché il settore agroalimentare è trainante nella nostra regione , non è accettabile in questa fase una semplice "stretta di spalle", procedendo ad un nuovo bando 2020, lasciando le aziende senza aiuti bio 2019!". Lo afferma in una nota Innocenza Giannuzzi, presidente di Agricoop.