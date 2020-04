L'Azalea della Ricerca AIRC torna per la Festa della Mamma: si potrà comprare online

Torna anche in Calabria l'Azalea della Ricerca di Fondazione Airc per la Festa della Mamma ma, per la prima volta in trentasei anni non sara' distribuita in piazza dai volontari ma si potra' ricevere direttamente a casa ordinandola online solo su Amazon.it. Lo rende noto il comitato calabrese dell'Airc. "Con questo fiore - e' scritto in un comunicato - potremo abbracciare tutte le mamme anche stando lontani e sostenere il lavoro dei 5.300 ricercatori Airc impegnati a rendere i tumori che colpiscono le donne sempre piu' curabili. Si stima che una donna su tre ricevera' una diagnosi di cancro nel corso della vita: solo lo scorso anno sono state 175 mila in Italia. La ricerca pero' e' una preziosa alleata per tutte le donne come testimoniano i risultati raggiunti per la cura del tumore al seno nell'87% dei casi".

