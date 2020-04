Coronavirus, Corbelli (Diritti Civili): "Ora basta! Calabria quasi a contagi 0, far rientrare i giovani e riaprire comuni chiusi"

"Adesso che la Calabria ha di fatto azzerato i contagi(oggi solo un caso) e, io dico, in modo convinto, superato anche l'emergenza (anche se una vera, drammatica emergenza non c'è mai stata in Calabria e nel Sud in generale, come ho sempre sostenuto sin dall'inizio di questa epidemia e come assai presto documenteremo per smentire i tanti profeti di sciagura!) la Presidente della Regione, Jole Santelli, ha il dovere di far rientrare subito i nostri giovani e lavoratori rimasti sino ad oggi responsabilmente al Nord e di riaprire immediatamente il comune di Torano Castello(che sta pagando un prezzo pesantissimo con un danno d'immagine devastante!) e gli altri tre comuni per cui è stata prorogata la chiusura sino al 3 maggio".

E' quanto afferma, in una nota, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli. "Nel giorno che la Calabria ha di fatto, fortunatamente, azzerato i contagi (un solo positivo oggi), mentre esprimo tutta la mia grande soddisfazione per questo importante risultato, denuncio anche con forza e rabbia quella che considero una autentica devastazione dell'immagine del mio comune, Torano Castello, identificato e accomunato alla nota vicenda della Rsa Villa Torano. Adesso basta! Io non ci sto! Non ci sto a vedere devastata l'immagine del nostro comune, Torano Castello, con falsità e menzogne! Non siamo la Nuova Codogno, ma solo uno dei 14 comuni interessati alla vicenda della Rsa Villa Torano, che è una realtà diversa, distinta e lontana dal nostro comune, afferma Corbelli, che si rivolge ancora una volta alla Presidente della Regione, Jole Santelli, chiedendo "di liberare Torano e porre fine a questa ingiustizia, che sta arrecando danni ingenti, e mi auguro, non irrimediabili, al nostro comune". Il leader di Diritti Civili ricorda che degli oltre, ad oggi, 145 contagiati, legati a Villa Torano, solo poco più di una trentina sono del comune di Torano. Per essere più chiari, meno del 25% dei contagiati complessivi collegati alla Rsa sono del comune di Torano Castello. Sono i 18 dipendenti ed esclusivamente loro familiari. All'infuori di questi nessun nucleo familiare del nostro comune, che conta quasi 5000 abitanti, risulta essere stato contagiato. Torano Castello, a parte i positivi legati a Villa Torano, è dunque fortunatamente rimasto fuori dal contagio. Eppure ci si accanisce solo contro il nostro comune! Per questo è assolutamente ingiustificato tenere ancora chiuso e blindato il comune e paragonare Torano Castello addirittura alla nuova Codogno, come si continua purtroppo a fare con i media e popolari programmi nazionali che continuano a mandare i loro inviati nel nostro comune per realizzare i loro reportage, che vedremo stasera a La 7 e domani sera a Raitre". A questo proposito Corbelli chiede alla Governatrice Santelli (ospite questa sera proprio di una di queste trasmissioni, quella di Giletti) "come sia possibile che lui, con la sua ultratrentennale storia di impegno civile, continui, al pari di tutti i suoi concittadini, a restare prigioniero e segregato nella sua casa, a Sartano, e non poter uscire per andare a dare il suo aiuto, mentre gli inviati di Report, di Non è l'Arena, di Rainews , dei Tg Rai, arrivino in Calabria e continuino a girare liberamente per il nostro comune andando addirittura anche nelle case di alcuni positivi per intervistarli. Sono queste le ingiustizie che non accetto e che denuncio con forza, per difendere l'immagine del mio comune e la verità dei fatti"!