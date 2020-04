"Strangolato dalla dittatura sanitaria": Forza Nuova appende manichini i diversi centri calabresi

"Forza Nuova Calabria ha aderito alla serie di azioni e provocazioni lanciate a livello nazionale, dal nostro movimento, per denunciare la crisi economica creata dalle normative fatte male su covid-19.

In particolare, nella giornata precedente al 25 aprile e nella notte della stessa data, sono stati appesi numerosi manichini in 4 province calabresi dalle sezioni di Catanzaro, Crotone, Pizzo Calabro ed Alto Jonio Cosentino.

I manichini rappresentano il suicidio pilotato della nostra nazione e quei cittadini strozzati dalla situazione odierna, anche nella nostra regione.



Sui manichini compare un cartello con scritto: "strangolato dalla dittatura sanitaria".

Forza Nuova sarà al fianco del popolo italiano e dei calabresi in questa grande battaglia di libertà contro: Nato, UE, Euro e la nuova dittatura sanitaria di OMS e Governo Conte". Lo afferma in una nota Jack Di Maio, Coordinatore Regionale di Forza Nuova.