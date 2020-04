Francesco Laganà – Consigliere Comunale a Calanna e Componente del Coordinamento Regionale di Anci Giovani Calabria . " In tutta Italia e nel Mondo c'e' un Sud ed una Calabria che dimostra competenza e preparazione e che di fatto è motivo di orgoglio nazionale"

"Le dichiarazioni di Feltri contro un Sud che merita rispetto e che offre competenze e dignità mortificano gli sforzi di una classe dirigetne fatta di persone per bene che da sempre è al sevizio degli altri."

Provare a dividere l'Italia in due tronconi dichiara Laganà è un idea fondata sull'odio razziale o etnico che va censurata immediatamente.

Ci appelliamo ad edicole e librerie prosegue Laganà al fine di interrompere totalmente la vendita di libri di Feltri e del giornale di cui è responsabile ed auspichiamo che il governo nazionale possa intervenire sui fondi all'editoria per evitare che idee malsane come quelle veicolate in diretta nazionale possano essere diffuse dal suo giornale contribuendo ad alimentare sentimenti di odio razziale in un Paese democratico come l'Italia.