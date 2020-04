Santelli ringrazia il New York Times: "Proposte come esempio da seguire le misure adottate in Calabria"

"Grazie al New York Times per aver parlato delle misure attuate in Calabria per contrastare l'emergenza. Nell'articolo si raccontano i problemi posti dal Coronavirus nel nostro Mezzogiorno ma anche il modo in cui si è reagito proponendo come esempio il caso della Regione Calabria e le misure adottate per prevenire una disastrosa diffusione del virus". E' quanto scrive su Facebook la governatrice Jole Santelli, in riferimento a un articolo del New York Times in cui il noto quotidiano statunitense ha concentrato la propria attenzione sull'approccio al coronavirus delle regioni meridionali, analizzando anche la situazione attuale in Calabria.

Dettagli Creato Giovedì, 23 Aprile 2020 12:08