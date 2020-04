Emergenza Coronavirus, Caronte&Tourist: “Perfezionato il versamento della somma di 150mila euro alla Protezione Civile calabrese”

Nei primissimi giorni della crisi causata nell'Area dello Stretto dalla diffusione del coronavirus Covid 19, Caronte & Tourist aveva annunciato una donazione di 500.000 euro ai dipartimenti della Protezione Civile di Sicilia e Calabria.

Dopo l'indispensabile lavoro di coordinamento tra gli uffici amministrativi di Rada San Francesco e lo staff della Presidente Jole Santelli, il versamento della parte di donazione (150 mila euro) destinata alla Protezione Civile calabrese – si legge in un comunicato dell'ufficio stampa di Caronte&Tourist - e' stato adesso perfezionato.

"Voleva essere un modo immediato e concreto - si legge in una nota diffusa da C&T - per contribuire al superamento dei disagi e dei terribili contraccolpi di una emergenza che purtroppo si prefigurava fin dall'inizio come tra le piu' gravi¬ e preoccupanti della storia recente del Paese". Mentre la presidente Santelli - in una nota indirizzata a Olga Mondello Franza, presidente di Caronte & Tourist Spa - non ha mancato di ringraziare "a nome di tutti i calabresi", considerando la donazione "molto piu che un sostegno economico" e "un incoraggiamento a portare avanti con maggior determinazione il lavoro avviato per contenere e sconfiggere il contagio".