Tassone si schiera con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti: “Allineare il contributo alla previsione legislativa”

"Il riconoscimento e la tutela dei diritti di tutti i disabili visivi passa anche attraverso un sostegno reale che si deve concretizzare nell'assegnazione all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti dell'integrale contributo previsto dalla Legge regionale 44/2002". È quanto afferma il consigliere regionale Luigi Tassone che si rivolge all'assessore al Bilancio Francesco Talarico ed a tutta la maggioranza affinché, "in osservanza della stessa Legge, sia riconosciuto il contributo annuale di 250.000 euro all'associazione che fornisce attività di supporto ad una categoria debole".

"In particolare – sostiene Tassone – chiedo all'assessore Talarico, che so essere una persona sensibile rispetto a questo tipo di problematiche, di evitare qualsiasi tipo di taglio perché, soprattutto in un momento di grande difficoltà quale quello attuale, occorre compiere uno sforzo in più a favore di chi vive maggiori disagi. Il disegno di legge formulato dalla Giunta regionale prevede un contributo di 180.000 euro per il triennio 2020/2022 che appare insufficiente rispetto alle esigenze. Chiedo, pertanto, che questa posizione sia riveduta e che le attività non lucrative a favore delle persone cieche pluriminorate calabresi sia da subito allineato alla previsione legislativa".