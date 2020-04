Azione Universitaria Calabria: sostegno alla proposta dell’On. Wanda Ferro su “Spallanzani” calabrese

"Dall'emergenza sanitaria in cui l'Italia è piombata da mesi con la conseguente esigenza di contenere i contagi per fare respirare gli ospedali e consentire a tutti i malati le giuste cure, in questi giorni sta nascendo una ulteriore esigenza: progettare la ripartenza del paese, ovvero la cosiddetta fase 2, e trovare il miglior modo per convivere con l'emergenza covid in sicurezza. Un metodo semplice e lineare lo ha proposto Guido Bertolaso proponendo un ospedale covid in ogni Regione ,strutturato sul modello Spallanzani, che possa così alleggerire lo stress degli ospedali locali ma anche accelerare il procedimento dei test tampone. Nella giornata di ieri l'On. Wanda Ferro (FDI),ha declinato questa proposta anche per il territorio calabrese: adibire la struttura di "villa bianca" a Catanzaro a centro covid per l'intera regione.

Come Azione universitaria Calabria sposiamo e sosteniamo a pieno questa proposta chiedendo che venga condivisa da tutta la classe politica calabrese senza far prevalere interessi di primogenitura dell'idea ma facendo vincere il beneficio che dalla realizzazione di questo progetto può trarre il sistema sanitario della nostra regione. La Calabria ha un bisogno urgente di partire con la fase 2 per rimettere in modo la macchina sociale ed economica che già tempo singhiozzava, e non si può permettere di certo l'accensione di altri focolai senza averne la capacità di gestirli". Lo afferma una nota di Azione Universitaria.