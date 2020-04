Volt lancia le proprie pagine social: “Una visione europea per la Calabria

Volt è un movimento paneuropeo progressista, che crede nell'innovazione, nelle pari opportunità, nella sostenibilità ambientale, nei diritti sociali.

Volt non si adegua alle definizioni ottocentesche della politica odierna e cerca di superarle perseguendo obiettivi improntati su efficienza, efficacia e sostenibilità, con un particolare focus sulle competenze per la nostra idea di sviluppo. Tali proposte nella nostra visione prendono il nome di 5 sfide + 1 .

In quest'ottica, Volt Calabria intende portare rinnovamento dentro e fuori dalle istituzioni, attraverso l'attivismo sul territorio con l'obiettivo di valorizzarlo e renderlo maggiormente vivibile. Le sue proposte politiche maturano dall'ascolto costante della cittadinanza incontrata durante gli eventi organizzati o come semplici cittadini.

In quest'ottica di maggiore collaborazione tra il partito e i cittadini, Volt Calabria – si legge in un comunicato stampa - ha deciso di lanciare le proprie pagine Facebook e Instagram per far sentire ancor di più la sua voce sul territorio, dopo Reggio Calabria, al termine dell'emergenza COVID-19 verranno inaugurati i coordinamenti di Cosenza e Catanzaro, già animati da decine di giovani calabresi desiderosi di cambiare la regione e renderla più europea.