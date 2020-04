Servizio civile: in Calabria riattivati dal 16 aprile 106 volontari della Rete Taxiverde

Il piano per la riattivazione dei progetti di servizio civile universale provvisoriamente sospesi a causa dell'emergenza Covid-19, ha dato i risultati auspicati: sono 23.000 gli operatori volontari da oggi di nuovo in servizio in tutta Italia.

Anche la Calabria risponde bene! Dal 16 Aprile sono stati riattivati 106 giovani volontari appartenenti alla Rete Taxiverde.

Con la ripartenza dei progetti i volontari vogliono difendere la Patria, esercitare in prima persona quella cittadinanza attiva ancora più importante in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo. Ci teniamo a precisare che tutti i Volontari sono stati dotati dei dispositivi di protezione individuali per salvaguardare la loro sicurezza e quella della comunità tutta.

Vogliamo contribuire attraverso il Servizio Civile Universale alla gestione della straordinaria situazione emergenziale, sia sanitaria che economica, che il Paese sta affrontando.

L'attività del servizio civile rappresenta un importante strumento per garantire supporto e assistenza alle comunità, i volontari sono attivamente operativi sui seguenti territori: Comune di Lamezia Terme – Comune di Filogaso – Comune di Lago – Comune di San Pietro in Amantea – Comune di Longobardi – Comune di Rovito – Comune di Spezzano della Sila – Comune di Maierato – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Ass. Aido – Ass. Padre Barrè Onlus – Taxiverde -