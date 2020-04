Coronavirus, Magorno (Italia Viva): "Ascoltare appello degli artigiani"

"Accolgo l'appello di Confartigianato Imprese Calabria che non può passare inosservato. Il governo deve incrementare le risorse del Fondo di solidarietà bilaterale artigianato (FSBA). Per la nostra Regione servono 10 milioni di euro, cifra che, purtroppo, non viene raggiunta dal momento che la prima dotazione complessiva per l'Italia intera è di 60 milioni di euro. Il Fondo in queste difficili settimane segnate dall'emergenza Coronavirus è stato fondamentale per il settore dell'artigianato, ma è necessario fare di più dal momento che ci sono lavoratori le cui richieste potrebbero essere non accolte. Nessun lavoratore deve restare escluso". Lo afferma in una nota il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.

