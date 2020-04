Coronavirus, Magorno (Italia Viva): "Santelli si attivi per rientro calabresi che si trovano fuori regione"

"Spero che la Presidente della Regione, Santelli, si attivi prontamente per organizzare il rientro dei tanti calabresi che si trovano fuori regione. Si tratta di persone che hanno compiuto un atto di amore e responsabilità rinunciando a passare la Pasqua vicino alle loro famiglie pur di proteggere il nostro territorio. Il tempo passa e, purtroppo, questi nostri corregionali si trovano a fare i conti con spese da affrontare in un Paese fermo da più di un mese. È necessario intervenire, subito, per programmare il loro rientro con un piano curato nei minimi dettagli e, ovviamente, adottando le massime precauzioni". Lo afferma in una nota il senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.

