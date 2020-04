Prodotti calabresi con simbolo Lega, Articolo Uno: "Da Regione scempio istituzionale"

"Lo scempio istituzionale a cui abbiamo assistito deve essere subito chiarito e risolto. Riteniamo che la presidente della Regione Jole Santelli debba intervenire subito per cancellare l'obbrobrio istituzionale prodotto dal suo vice presidente. L'aver messo insieme in una campagna spot il simbolo della Regione e quello della Lega e' un fatto istituzionale grave". E' quanto si afferma in un comunicato del coordinamento regionale di Articolo Uno.

"Non si comprende - e' scritto nel comunicato - se si tratta di propaganda istituzionale con il simbolo di un partito o propaganda di partito a cura della vicepresidenza della Regione. In ogni caso, chiediamo di sapere se tutto cio' ha avuto un costo e se tale costo vi e' stato chi lo abbia sostenuto. La vice presidenza della giunta regionale, fino a prova del contrario, rimane un organismo della giunta regionale e non una entita' autonoma ed indipendente. La politica di governo e' chiarezza".