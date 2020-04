Coronavirus, Ferro (FDI): "Unica vera task force del governo quella per la spartizione delle poltrone"

«Chi pensa che il governo in questo momento si stia preoccupando di procurare respiratori per le terapie intensive o di salvaguardare il sistema produttivo della Nazione dalla crisi economica e delle speculazioni finanziarie si sbaglia di grosso. C'è una sola task force pienamente operativa ed è quella in cui grillini e sinistra stanno litigando per spartirsi centinaia di poltrone di enti pubblici e grandi aziende di Stato». E' quanto afferma il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, che prosegue: «Mentre tutta l'attenzione è rivolta all'emergenza sanitaria ed economica, il governo "che non lavora con il favore delle tenebre" ha prima indebolito il ruolo di controllo del Parlamento, per poi procedere al rinnovo dei vertici di Inps e Inail e di aziende come Enel, Poste, Eni, Leonardo. Ci vuole davvero faccia tosta ad appellarsi allo spirito di collaborazione istituzionale, per poi avventarsi in maniera famelica sulle partecipate per accaparrarsi le poltrone dei consigli di amministrazione. Noi di Fratelli d'Italia - conclude l'on. Wanda Ferro - abbiamo chiesto il temporaneo congelamento delle nuove nomine dei vertici delle partecipate pubbliche, perché riteniamo che in questo momento delicato per la Nazione vada garantita la stabilità e la continuità gestionale delle aziende, per tutelare i nostri asset strategici dalla crisi e dalle speculazioni».

