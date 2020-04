Lento (SNALV Confsal): "Pazienti Infetti da Covid nelle Rsa, chiesto un incontro in Regione"

Serve un incontro urgente per stabilire un percorso di tutela specifico che includa anche gli operatori impegnati in prima linea. A chiederlo è Antonio Lento, Segretario Regionale dello SNALV Confsal con una lettera inviata al Presidente della Regione On. Jole Santelli e al dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie nonché al commissario ad – Acta Gen. Saverio Cotticelli. In un momento così critico come quello che stiamo vivendo oggi e per quanto sta accadendo in alcune Residenze per Anziani della Calabria riteniamo che la situazione delle Strutture adibite a Residenze per Anziane vada costantemente monitorata e attenzionata per evitare un dilagarsi di insorgenze di focolai in queste strutture oggi fortemente a rischio. Le azioni già intraprese dalla Regione Calabria riteniamo, come sindacato SNALV, vanno particolarmente supportate attraverso tutte le azioni necessarie a tutelare il personale operante all'interno di queste strutture nonché gli Ospiti. Lo SNALV Confsal ribadisce li Segretario Regionale Antonio Lento, resta fortemente preoccupato per i rischi che costantemente affronta il personale operante sia gli Ospiti. Intanto riteniamo non più rinviabili l'esame dei Tamponi al per tutto il personale che opera presso strutture Sanitarie sia esso personale diretto che indiretto. Il rischio di contagio e di diffusione è uguale per tutti.

Dettagli Creato Sabato, 18 Aprile 2020 12:38