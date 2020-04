Coronavirus, Bevacqua (Pd): “In Rsa serve più prevenzione”

"La vicenda della Rsa di Torano conferma tutte le nostre preoccupazioni che avevamo gia' espresso in occasione di quanto avvenuto a Chiaravalle. La campagna di tamponi a tappeto nelle strutture sanitarie private, annunciata dalla presidente Santelli, e' ancora tutta sulla carta. La tanto decantata unita' di crisi regionale non puo' limitarsi a registrare i fatti dopo che sono avvenuti". E' quanto afferma il capogruppo Pd in consiglio regionale, Domenico Bevacqua.

"Ben venga l'ordinanza di chiusura della presidente Santelli - prosegue - ma senza una reale mappatura delle case di cura e dei rischi ad esse connessi, continueremo a rincorrere l'emergenza, privi di un piano razionale ed efficiente. Non vorremmo che la chiusura diventasse quasi una routine per scaricare su altri le proprie responsabilita'. La questione delle case di riposo rischia di esplodere: una bomba epidemiologica per gli ospiti, per i lavoratori, per i territori. L'azione preventiva da parte della macchina regionale e' fondamentale. L'impressione e' che si stia andando a tentoni, senza una organizzazione e una visione d'insieme. Ai tempi del Covid, la prevenzione e' tutto: non si puo' nascondere la polvere sotto il tappeto, sperando che non venga fuori: perche' il virus, il tappeto lo strappa da terra e lo tira per aria. La presidente Santelli dia effettivi segni di concretezza".