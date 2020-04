Aeroporti, Pitaro interroga Santelli: “Salvaguardare dipendenti Sacal”

"Un intervento della Presidente della Regione sui vertici della Sacal (Società aeroportuale calabrese) al fine di rendere possibile l'erogazione delle richieste mensilità da anticipare ai dipendenti". E' quanto chiede il consigliere regionale Francesco Pitaro (Gruppo misto) in un'interrogazione con cui, inoltre, chiede alla presidente Santelli "di apprendere, allo stesso tempo, se per affrontare l'emergenza e la 'fase 2', la società si è dotata di un piano aziendale con cui assicurare la salvaguardia e il potenziamento del sistema aeroportuale calabrese, specie in vista della stagione estiva e delle sopravvenute dinamiche recessive dell'economia". Nell'interrogazione Pitaro premette che "a causa del coronavirus il traffico aereo è stato azzerato, provocando al settore difficoltà enormi; che si stima per l'anno in corso una perdita di circa 130 milioni di passeggeri e si prevede una riduzione del fatturato 2020 di oltre 1,6 miliardi rispetto all'anno precedente; che per oltre il 90% del personale delle società di gestione è stata attivatala cassa integrazione; che i gestori aeroportuali devono comunque sostenere costi di struttura incomprimibili pari al 60% - 80% degli oneri totali, a fronte di entrate sostanzialmente nulle".

Nello specifico Sacal-dipendenti, "pur riscontrando che Sacal ha avviato le pratiche per accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, si avverte l'urgenza - sottolinea Pitaro - che siano anticipate le mensilità, avendo la società un bilancio in attivo, per venire incontro ai dipendenti e per erogare l'immediato pagamento di quanto stabilito dalle norme, senza dover attendere la pratica Inps i cui tempi sono burocraticamente lunghi. Tutto ciò consentirebbe - aggiunge - di alleviare i disagi dei lavoratori e di scongiurare atti dettati dalla disperazione con riflessi sull'ordine pubblico". Infine il consigliere regionale, sottolineando "che il trasporto aereo è un leva formidabile per la ripresa dell'economia e un volano straordinario per lo sviluppo", auspica che "la Regione vigili su tutto ciò che avviene in questo settore strategico".