Coronavirus, Magorno (IV): "Fare chiarezza sulla prossima stagione estiva"

"In queste ore arriverà il bonus di 600 euro per i lavoratori che segue quello relativo al buono spesa arrivato negli scorsi giorni che si sta distribuendo non senza difficoltà vista la carenza di personale esistente nei piccoli comuni. Dopo questa primissima risposta è il momento di iniziare a fare chiarezza sul quando e sul come si ripartirà. Bisogna accelerare le decisioni sulla prossima stagione estiva soprattutto per quelle realtà che rappresentano zone turistiche d'eccellenza. Servono subito regole certe e un arco temporale predefinito. La ripartenza, infatti, non sarà normale ma richiederà una serie di adeguamenti a quella che sarà una dimensione nuova per gli operatori del settore, modifiche che non si possono realizzare per incanto e per cui bisogna trovare le risorse. Senza perdere altro tempo".

Così, in una nota, il Senatore IV e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.