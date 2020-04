Gli auguri di buona Pasqua di Jole Santelli: "Grande responsabilità dei calabresi"

"Grazie a tutti i calabresi che stanno dimostrando grande senso di responsabilita' in questo periodo difficile". Lo scrive, in un post su facebook, il presidente della Regione, Jole Santelli.

"Festeggeremo - prosegue Santelli - in una maniera insolita, in alcuni casi lontano dai nostri cari, senza i nostri amici, ma facciamolo per loro, facciamolo per noi. Buona Pasqua Calabria". Al post Santelli ha allegato una foto che ritrae due mani che si stringono e che reca la scritta "Restiamo dentro per tornare a vivere fuori, buona Pasqua Calabria".