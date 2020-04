Coronavirus, la Regione precisa: chiusura esercizi commerciali nei giorni festivi e di domenica

In merito al punto 8 dell'ordinanza n. 12, adottata il 20 marzo scorso e prorogata fio al 13 aprile, che prevede la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, il Dipartimento regionale tutela della salute precisa che la disposizione di chiusura, così come successivamente integrata e modificata, deve intendersi domenicale e in tutti i giorni festivi.

