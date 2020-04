Parise (Adspem Fidas): "Continuiamo a donare il sangue"

«Siamo in piena emergenza coronavirus ma i donatori di sangue calabresi hanno dimostrato che la speranza può e deve vincere la paura». Con queste parole il presidente regionale Fidas Calabria, Antonio Parise, commenta le attività di raccolta sangue sul territorio regionale. La Fidas, acronimo di Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, svolge la propria attività di volontariato sul campo regionale calabrese da oltre quarant'anni, attraverso le associazioni federate Fidas Paola, ADSPEM Fidas, La. Dos., ADVST.

«Verso la metà del mese di marzo – dichiara Parise – diverse regioni hanno segnalato una forte riduzione delle donazioni e, di conseguenza, noi associazioni abbiamo intensificato gli appelli, che i donatori hanno accolto con grande spirito di solidarietà aderendo alle raccolte sangue, svoltesi in totale sicurezza secondo le norme vigenti. Scalea, San Marco Argentano, Amantea, Grisolia, Locri, Caulonia Marina, Bianco, Marina di Gioiosa Jonica, Arghillà, Reggio Calabria, sono solo le ultime località dove le autoemoteche Fidas hanno svolto le attività di raccolta sangue, in aggiunta alle attività quotidiane svolte presso i centri trasfusionali ospedalieri.»

«Le nuove ricerche sulla lotta al coronavirus attraverso il plasma dei donatori già in possesso di anticorpi ci fa ben sperare come questo importante liquido possa essere utilizzato in molteplici ambiti. Al momento però occorre pensare in primis ai malati onco-ematologi, agli oltre ottocento talassemici calabresi, agli interventi chirurgici urgenti e non prorogabili. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché siamo in piena emergenza, ma dobbiamo continuare a donare il sangue, per fare una grande opera di bene, per salvare altre vite.»