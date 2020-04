Coronavirus, Magorno (Italia Viva): "Tirocinanti della Calabria non saranno lasciati soli"

"Ho parlato con l'Assessore al Lavoro della Regione Calabria, Fausto Orsomarso assicurandogli che i tirocinanti della nostra regione non saranno abbandonati. La vicenda relativa ai tirocinanti impegnati presso gli enti locali calabresi, presso gli uffici del ministero della Giustizia, del Mibact e del Miur, è stata portata all'attenzione della Ministra Teresa Bellanova che mi ha confermato il suo sostegno per trovare una soluzione. Servono fatti concreti per sostenere questi lavoratori che non saranno lasciati soli. L'emergenza Coronavirus oltre a essere sanitaria ha drammatici risvolti sociali, non è in pericolo il futuro di queste persone, ma il presente, la possibilità di vivere la quotidianità con il necessario per andare avanti. Occorre una risposta subito, senza perdere tempo".

Così il Senatore Ernesto Magorno.