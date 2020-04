Coronavirus, Magorno (Italia Viva): "Subito tamponi rapidi anche al Sud"

"Il Governo acceleri nel dare il via libera ai "Tamponi rapidi" per rilevare chi è positivo al coronavirus e predisponga nel più breve tempo possibile dei laboratori mobili nel Meridione dove maggiormente carente è la rete sanitaria. Abbiamo appreso dai media, in queste ore, che il Ministero della Salute, con una sua circolare ha dato il via libera a undici test a tampone rapido che sono stati validati dallo stesso dicastero. Non si perda tempo allora, si proceda nella direzione che dà certezze scientifiche, dando priorità alle categorie più fragili, a chi è in prima linea, a cominciare dai sanitari, e soprattutto si dia uno strumento certo alla sanità delle regioni del Sud, dove in queste ore si gioca la sfida decisiva per frenare il contagio".

Così il Senatore IV, Sindaco di DIamante, Ernesto Magorno.