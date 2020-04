Asi Calabria: sport in casa e lezioni social per mantenersi in forma

"Asi sport in casa... la tua palestra a domicilio", lo slogan della brillante iniziativa di Asi Calabria che sta spopolando sui social.

In un momento in cui le misure di contenimento contro la pandemia da coronavirus costringono la popolazione in casa, l'Asi ha lanciato la sua proposta, che già da due settimane, fa muovere giovani e meno giovani, senza varcare le soglie della propria abitazione, salvaguardando, così, benessere fisico e psicologico. E l'iniziativa ha riscosso un grandissimo successo, con il progetto che è cresciuto esponenzialmente registrando altissimo gradimento e facendo eco fuori dai confini comunali e regionali. Una serie di attività in rete, strutturate in un palinsesto di quattro appuntamenti di fitness al giorno (ore 10, 11, 17 e 18), coordinate da 24 istruttori altamente qualificati.

Non si ferma neanche in questo momento di emergenza, tra i più preoccupanti degli ultimi 70 anni, l'opera di promozione sportiva del Comitato che si adatta e, addirittura, rilancia, per la tutela del nostro benessere. Non bastano quattro mura per fermare la voglia di fare sport e continuare a prendersi cura di sé stessi.

Oltre 6mila gli iscritti alla omonima pagina Facebook, dove gli istruttori Asi tengono le loro lezioni aperte a tutti coloro che vorranno iscriversi al canale.

Aderire è semplice e gratuito: basta cliccare a questo link: https://www.facebook.com/groups/257895591893508/ e iscriversi al gruppo Facebook.