Coronavirus, in Calabria è attivo il servizio sociale INAIL online

Nel rispetto delle restrizioni messe in atto per il contenimento della diffusione del Coronavirus e per tutelare la salute degli utenti, le assistenti sociali continuano a rispondere alle richieste e ai bisogni dei cittadini attraverso i contatti telefonici, le videochiamate con Skype, Teams, WhatsApp e con le e-mail.

Le richieste, anche quelle che riguardano l'erogazione di protesi e ausili o di altri interventi volti a favorire l'autonomia, il reinserimento sociale e le azioni quotidiane necessarie, continuano, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, ad essere gestite da remoto, affinché la fornitura avvenga in modo regolare e nel minore tempo possibile, in collaborazione con il personale amministrativo e sanitario e con le équipe multidisciplinari di I livello delle sedi Inail territoriali.

Inoltre – comunica l'Inail - è stato attivato un ulteriore servizio telematico di consulenza psicosociale per garantire a tutta l'utenza presa in carico, compresi i familiari e i familiari superstiti, degli interventi mirati, attraverso l'ascolto, finalizzati a gestire e ad affrontare il distanziamento e l'isolamento sociale dipeso dallo stare in casa che può generare paure e ansie provocate dai rischi di contagio da Coronavirus.

Il nuovo servizio online è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,00, per l'intero periodo collegato all'emergenza sanitaria da COVID-19 e fornisce inoltre indicazioni e informazioni sull'attivazione dei servizi pubblici e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio di residenza che possono garantire prestazioni e interventi, tra cui anche la spesa e i farmaci a domicilio.

Il servizio potrà essere fruito contattando:

Direzione Regionale Calabria: dott.ssa Ida Grande – 335 5437556 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede di Catanzaro: dott.ssa Maria Rosaria Ciambrone – 0961535284 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede di Crotone: dott.ssa Assunta Blaconà – 366 5647277 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede di Cosenza/Rossano: dott.ssa Chiara Maria Gigliotti – 3358797731 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede di Reggio Calabria/Locri/Palmi: dott.ssa Fortunata Foti - 3666823106 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sede di Vibo Valentia: dott.ssa Daniela Macheda – 335 8711003 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.