Coronavirus, Gelmini: "Grazie a Santelli la Calabria ha un piano per la ripresa economica"

"Grazie a Jole Santelli la Calabria vara un piano per la ripresa economica dopo l'emergenza: 150 mln di euro per artigiani, commercianti, partite Iva e professionisti. Il governo non resti a guardare, ma metta tutte le imprese italiane nelle condizioni di poter reinvestire sul futuro". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

