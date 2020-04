Pietropaolo capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, gli auguri di Wanda Ferro

Filippo Pietropaolo è stato designato quale presidente del Gruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Calabria. «Si tratta di un incarico di grande prestigio e di grande responsabilità - dice la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia on. Wanda Ferro - che Filippo Pietropaolo saprà onorare con impegno, equilibrio e trasparenza.

Nel rivolgergli gli auguri di un proficuo lavoro, non posso non rimarcare la mia soddisfazione per il fatto che il gruppo, nella sua interezza, abbia condiviso questa scelta, così come le altre che riguardano la designazione dei rappresentanti di Fratelli d'Italia che andranno a ricoprire ruoli istituzionali all'interno del Consiglio. Un clima di assoluta unità e collaborazione che dimostra come i rappresentanti di Fratelli d'Italia abbiano come unico faro non le ambizioni personali o le rivendicazioni territoriali, ma la volontà di servire, con il lavoro, gli interessi dalla Calabria e ai calabresi. A quei cittadini cui poco interessano i nomi che riempiono le caselle, quanto la capacità dei propri rappresentanti di interpretare al meglio le loro istanze e di ottenere risultati concreti. Anche su questo Fratelli d'Italia vuole rappresentare un piccolo segnale di rinnovamento. I presunti intenti punitivi, i malcontenti veri o auspicati, sono pane per una vecchia politica, e non sono rappresentativi dello spirito di squadra e della voglia di fare e fare bene che stanno caratterizzando il lavoro di Fratelli d'Italia in ogni sua componente, al di là dei ruoli che ciascuno ricopre o andrà a ricoprire».