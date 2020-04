"L'attacco di Report a Domenico Pallaria sul fatto che " il capo della Protezione Civile non abbia conoscenze approfondite sui ventilatori polmonari" è vergognoso. Ma se provassimo a fare la stessa domanda a tutti i capi della Protezione Civile d'Italia, siamo sicuri che non avremmo la medesima risposta?

Non sono medici, sono professionisti che si occupano di tutt'altro, e che con i medici si confrontano e si interfacciano per affrontare emergenze simili. Cari parlamentari Pentastelluti, certamente non esiste Goldrake . La Calabria attraverso il Presidente Jole Santelli e il Dirigente Domenico Pallaria e lo dico con orgoglio ha risposto bene e con cognizione dei propri limiti e delle proprie possibilità.Basta leggere i dati, la Calabria ha anche il primato del miglior tasso di letalità: con il 4,7%, ovvero il più basso dell'intero Paese. Le competenze in Calabria non mancano e la trasmissione di Report ha creato un grave danno all'immagine in Calabria, per questi motivi l'Associazione Legalità Democratica sta valutando la possibili di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per verificare se sussistono fatti previsti dalla legge come reato". Lo dichiara il Presidente dell'Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.