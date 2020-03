Coronavirus, Talarico: “Sospenderemo bollo auto fino al 30 giugno

"Nella prossima seduta di Giunta lavoreremo per sospendere il bollo auto, che riguarda 2 milioni di auto e tantissime famiglie in Calabria". Lo ha annunciato l'assessore regionale al Bilancio, Franco Talarico, nel corso di un'intervista al Tgr Calabria sull'emergenza coronavirus. "Bloccheremo il tributo: per fare questo - ha proseguito Talarico - c'e' bisogno di una norma, che comunque faremo nel primo Consiglio regionale utile. Ma i calabresi possono stare tranquilli: il bollo auto - ha aggiunto l'assessore regionale - non sara' pagato, ma sara' sospeso fino al 30 giugno". Talarico ha poi detto che il prossimo bilancio "sara' fondamentale per i calabresi, perche' - ha spiegato - libereremo importanti risorse da poter spendere per le imprese e le famiglie calabresi. Stiamo accorciando i tempi per arrivare il prima possibile all'approvazione. Mi auguro - ha concluso l'assessore regionale - di farlo entro la prossima settimana in Giunta per poi andare in Consiglio".

Dettagli Creato Martedì, 31 Marzo 2020 16:15