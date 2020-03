Coronavirus, Talarico Cravatte dona due letti bilancia alla Calabria

Talarico Cravatte dona due letti bilancia per i reparti dializzati Covid-19 della Regione Calabria. La donazione e' il frutto di una raccolta fondi avvenuta tramite la produzione e la vendita di mascherine con tessuti derivanti dalla produzione di cravatte in seta contenente all'interno un filtro tipo Tnt. L'azienda fa sapere di aver sospeso il 23 marzo la raccolta delle donazioni, in quanto il Dpcm del 22.03.2020 ha previsto la chiusura di tutte le attivita' non essenziali tra cui la stessa societa'. "Di concerto con la Regione Calabria, - si legge in una nota - la Talarico Cravatte ha convenuto di utilizzare i fondi raccolti per l'acquisto di due letti bilancia per il reparto Covid 19 per dializzati, da destinare all'Asp di Tropea e di Crotone". Maurizio e Tiziano Talarico, fondatore e Ceo della Talarico Cravatte, hanno ringraziato tutte le persone e imprese che hanno aderito su tutto il territorio nazionale.

Dettagli Creato Martedì, 31 Marzo 2020 14:17