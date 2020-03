Anticipo fondi ai Comuni, il sottosegretario Variati: “Un ottimo segnale di efficienza e di rapidità”

"Un ottimo segnale di efficienza e di rapidità, qualità necessarie per fronteggiare l'emergenza: sui 4,3 miliardi del Fondo di solidarietà comunale 2020 e sui 400 milioni di euro aggiuntivi stanziati per misure urgenti di solidarietà alimentare il Ministero dell'Interno ha già provveduto all'emissione dei mandati di pagamento, a poche ore dalla loro deliberazione. Questo vuol dire che i soldi arriveranno ai Comuni prestissimo, esattamente nel momento in cui ne hanno bisogno di più. E i Comuni potranno rapidamente spenderli per aiutare i cittadini in maggiore difficoltà, senza lungaggini e senza inutili eccessi di burocrazia. Mentre c'è chi strumentalizza e specula, nonostante la tragedia nazionale che dovrebbe unirci, il Governo fa, per non lasciare nessuno indietro. Nella giornata che segna un ulteriore rallentamento del contagio, questa è un'altra buona notizia". Lo dichiara il sottosegretario di Stato all'Interno Achille Variati.

