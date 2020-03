Gruppo AZ: punti vendita Coop chiusi nelle domeniche del 5 e del 12 aprile

"Sempre al fine di preservare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie, il Gruppo AZ S.p.A. ha nuovamente deliberato la chiusura di tutti i punti vendita Coop e Ipercoop della Calabria (affiliati compresi) domenica 5 Aprile. Si ricorda, altresì, che anche la domenica successiva (12 Aprile) i nostri punti vendita rimarranno chiusi al pubblico, in quanto è la Santissima Pasqua. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i lavoratori che, in questi giorni, non si sono risparmiati per aiutarci a mettere in atto tutte le disposizioni affinché i nostri consumatori potessero accedere ai punti vendita in totale sicurezza. Una collaborazione responsabile per la prevenzione del Coronavirus". E' quanto si legge in una nota del Gruppo AZ.

Dettagli Creato Lunedì, 30 Marzo 2020 18:02