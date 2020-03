Coronavirus, Cristallo (Sardine): “Salvini? Non pregate per essere visti, Vangelo secondo Matteo”

"Quando "pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto". Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 6. Niente altro da aggiungere". Lo scrive su Facebook Jasmine Cristallo, referente calabrese della Sardine, pubblicando l'immagine di Matteo Salvini e Barbara D'Urso in preghiera.

