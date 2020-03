Le startup contro il Coronavirus

E' L'appello lanciato ieri da Peopletostartup, la piattaforma tutta calabrese che si propone l'obiettivo di realizzare DA 0 le idee di qualsiasi utente, in maniera totalmente telematica.

Il Portale ha creato un'apposita sezione per riunione tutti i cittadini Europei che abbiano qualsiasi idea per contrastare il COVID19.



App, siiti web, qualsiasi oggetto, che possa contrastare il virus, può essere realizzato sul portale. Basta avere l'idea.

A trovare il team, gli esperti e i fondi ci pensa PEOPLETOSTARTUP..

Ricordiamo inoltre 3 call provenienti dal governo, dall'Europa e da B Heroes, che stanziano milioni di euro per la realizzazione di un'idea innovatica che possa contrastare il virus !

"Siamo sicuri che nella testa degli italiani ci sia un'idea rivoluzionaria che possa cambiare la vita di tutti noi, vogliamo aiutare a realizzarla subito in maniera totalmente gratuita".