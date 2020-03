Elicotteri e mezzi militari per accelerare la distribuzione dei dispositivi sanitari

"Per velocizzare la distribuzione di dispositivi sanitari, la Difesa ha messo immediatamente a disposizione al Commissario Arcuri e alla Protezione Civili personale, elicotteri e mezzi militari". Cosi' il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Tra i dispositivi sanitari trasportati, ci saranno mascherine a altri materiali sanitari utili all'emergenza Coronavirus. La Difesa ha messo, inoltre, a disposizione strutture per lo stoccaggio di materiali in due caserme, a Bari e Lamezia Terme, ed altri centri di distribuzione saranno attrezzati e resi disponibili all'occorrenza su tutta la penisola.

