Coronavirus, Bruno Bossio (PD): "Bene decisione Santelli su tamponi per tutti medici e operatori sanitari"

"Esprimo viva soddisfazione per la decisione assunta dalla presidente della Regione Jole Santelli di sottoporre al test del tampone tutti gli operatori sanitari e i pazienti ospedalizzati. Una scelta opportuna per un monitoraggio del campo dove avviene l'effettivo svolgimento della guerra per il contrasto al virus". Ad affermarlo è la parlamentare Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "La crescita esponenziale del numero dei decessi dei medici in Italia e dei contagi positivi di migliaia di operatori è senza dubbio il risultato di una inadeguata protezione sanitaria ma anche di un mancato monitoraggio costante e diffuso delle presenze che vivono, lavorano e si curano nelle strutture sanitarie. Ho condiviso e proposto questo orientamento nelle settimane precedenti così come continuo ad insistere affinché tale scelta sia estesa su tutto il territorio nazionale. Il mio auspicio è che il Ministro Speranza decida subito di emanare uno specifico decreto ministeriale per disporne la effettiva attuazione e le necessarie conseguenti misure organizzative".

Dettagli Creato Venerdì, 27 Marzo 2020 20:39