Coronavirus, Modaffari: “Da Papa Francesco atto di generosità e di speranza”

"È stato un pomeriggio intenso, carico di speranza in un giorno tremendo per l'Italia. Grazie Papa Francesco per questo momento unico che è già storia, che resterà nei cuori di tutti. Grazie a Papa Francesco per questo Bergoglismo, questo atto di generosità verso un mondo che ha bisogno oggi come non mai di fiducia. Quella fiducia che solo il Papa, su questa terra, può dare". Così lo scrittore calabrese Antonio Modaffari.

Dettagli Creato Venerdì, 27 Marzo 2020 20:26